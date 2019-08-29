"Трансаэро" не удалось взыскать с Центра наземного обслуживания более 231 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Авиакомпании "Трансаэро", которая проходит процедуру банкротства, не удалось оспорить сделки и взыскать с Центра управления наземным обслуживанием (ООО "ЦУНО") более 231 млн рублей, которе перевозчик выплатил ей ранее. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Заявление об оспаривании сделок в суд подал конкурсный управляющий "Трансаэро" Алексей Белокопыт. "В удовлетворении заявления об оспаривании сделки конкурсному управляющему открытым акционерным обществом "Авиационная компания "Трансаэро" Белокопыту Алексею Васильевичу отказать", - говорится в документе.

Согласно материалам дела, в 2015 году сама авиакомпания "Трансаэро" перечислила центру более 53 млн рублей и еще более 178 млн рублей в пользу "ЦУНО" перечислила компания "Аэрофлот" за счет "Трансаэро", между которыми был заключен агентский договор. Выплаты совершены в счет погашения задолженностей по договору от 2012 года за наземное обслуживание самолетов и заправкой их топливом.

Управляющий посчитал, что сделки имеют признаки недействительных, кроме того, они были совершены за месяц до возбуждения против "Трансаэро" дела о банкротстве. Он просил у суда отменить их и взыскать с "ЦУНО" в пользу авиакомпании ранее выплаченные средства.

Суд установил, что данные платежи не нанесли ущерба для авиакомпании-банкрота, а также не нашел в деле доказательств того, что выплаты создали большее предпочтение кредитору "Трансаэро" - "ЦУНО" по сравнению с другими компаниями, перед которыми у авиаперевозчика также имеются долги.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро". В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом. Центр управления наземным обслуживанием - частная компания, которая, по данным сайта московского аэропорта Внуково, оказывает в нем услуги по агентскому сопровождению авиакомпаний, ведет взаиморасчеты перевозчиков с операторами аэропорта, а также занимается обработкой претензий сторон агентских договоров.

Аэропорты деньги не вернут

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области также рассмотрел еще ряд ходатайств об оспаривании сделок между "Трансаэро" и контрагентами. В частности, согласно материалам банкротного дела, Белокопыт также подавал два ходатайства о признании недействительными выплат авиакомпании в пользу аэропорта Иркутска на сумму 2,2 млн рублей, а также аэропорта Астрахани на сумму 708 тыс. рублей.

Рассмотрев данные иски, суд также не нашел оснований для отмены сделок и отказал в удовлетворении ходатайств.

Продление конкурсного производства "Трансаэро"

Ранее в суд также поступило ходатайство о продлении конкурсного производства в отношении авиакомпании "Трансаэро". Причинами этого, указал в заявлении конкурсный управляющий, является то, что в судах до сих пор рассматривается ряд исков по оспариванию сделок, а также пока еще не взыскана задолженность перед "Трансаэро" у 57 должников и не проведена полная инвентаризация имущества компании.

Также в заявлении указано, что пока не завершены расчеты с кредиторами компании и не рассмотрен иск о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам бывших акционеров перевозчика - главы Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяны Анодиной, а также Ольги и Александра Плешаковых и экс-руководителя "Трансаэро" Александра Бурдина.

Данное ходатайство было удовлетворено судом. "Продлить срок конкурсного производства в отношении открытого акционерного общества "Авиационная компания "Трансаэро" на шесть месяцев - до 13 марта 2020 года", - говорится в определении арбитража.

Этим же решением суд назначил отчет конкурсного управляющего на 10 марта следующего года.