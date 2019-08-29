Операторы связи в сентябре обсудят концепцию развития сетей 5G в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Операторы связи в сентябре обсудят перспективы совместного развития инфраструктуры для развертывания сетей пятого поколения и доступности диапазонов радиочастот для 5G в России. Об этом ТАСС сообщила директор по стратегическому развитию ПАО "Ростелеком" Алеся Мамчур на II Петербургском цифровом форуме.

"В начале сентября на площадке "Ростелекома", как центра компетенций по федеральному проекту "Информационная инфраструктура", состоится обсуждение с участием представителей всех операторов связи страны и Минкомсвязи перспектив использования радиочастот 3,4-3,8 ГГц и 4,4-4,9 ГГц для развертывания сетей пятого поколения, а также совместного участия в развитии инфраструктуры для 5G. <…> В вопросе частот [для 5G] есть консолидированное мнение операторов о приоритетном использовании диапазона 3,4-3,8 ГГц для создания инфраструктуры", - сказала она.

Минкомсвязь надеется на расширение диапазона радиочастот с 4,8-4,9 ГГц до 4,4-4,9 ГГц для развертывания пилотных зон сетей пятого поколения, говорил журналистам в июле замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Как стало известно ТАСС в августе, Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение отказать операторам в выделении полосы радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Также компания "Мегафон" получила отказ на отдельную заявку по выделению полосы в диапазоне 3,481-3,498 ГГц и 3581-3600 ГГц для проведения эксперимента в Москве, Санкт-Петербурге и Выборге, Всеволожске и Кингисеппе. Кроме этого, "Ростелеком" подавал вторую заявку на частоты 3,4-3,44 ГГц, 3,44-3,45 ГГц, 3,5-3,54 ГГц и 3,54-3,55 ГГц, оператору отказали в их получении.