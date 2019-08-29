Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

ТАСС, 29 августа. Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма считает, что технологический прогресс позволит людям перейти на 12-часовую рабочую неделю в недалеком будущем. Об этом предприниматель заявил в четверг, выступая на международной конференции по развитию искусственного интеллекта в Шанхае.

"В ближайшие 10-20 лет все люди, страны, правительства должны заняться реформой системы образования, чтобы быть уверенными в том, что наши дети смогут найти такую работу, которая занимала бы три дня в неделю, четыре часа в день", - приводит агентство Bloomberg высказывания бизнесмена.

При этом он отметил, что развитие технологий не приведет к сокращению рабочих мест. "Я не беспокоюсь насчет рабочих мест, - сказал Джек Ма. - У компьютеров есть только чипы, в то время как у людей - сердце. Знания идут именно из сердца". По его словам, "благодаря искусственному интеллекту люди будут иметь больше времени, чтобы наслаждаться своей жизнью".

В апреле Джек Ма в аккаунте Alibaba в социальной сети Wechat выступил в защиту культуры сверхурочной работы, которая распространена в его компании. Он подчеркнул, что "возможность работать шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера - это благословение", а также указал, что никогда не откажется от своей привычки проводить долгие часы на рабочем месте.

Джек Ма основал Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил компанию в одну из крупнейших в мире в сфере электронной коммерции. В 2018 году состояние бизнесмена оценивалось в более чем $30 млрд, он входит в тройку самых богатых людей материкового Китая.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству труда представить до 30 сентября свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться как сохранением уровня зарплаты, так и ростом производительности труда.