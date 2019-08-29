Глава ФАС попросил усилить контроль за развитием отраслевой конкуренции ведомствами

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев попросил премьер-министра Дмитрия Медведева установить контроль за исполнением "дорожных карт" по развитию конкуренции в отраслях.

"Как идет исполнение "дорожных карт", утвержденных правительством РФ? Средний уровень исполнения отражает отношение, прежде всего, отраслевых ведомств к конкуренции в принципе, на мой взгляд. Исполнение по тем срокам, которые были установлены решением правительства, составило 41,5%", - сказал он, выступая с докладом о состоянии конкуренции в РФ на заседании правительства.

Высокая степень исполнения у Минфина, Минэнерго, Минтруда. Более слабое исполнение у Минздрава, Минстроя, Минсельхоза, отметил Артемьев. "Я понимаю, что это могут быть разного калибра мероприятия и задачи, которые годами не решались. Но тем не менее, конечно, Дмитрий Анатольевич, очень хотелось бы в сегодняшнем проекте решения отметить необходимость исполнения и помочь нам с контролем за исполнением этих планов", - попросил глава ФАС.

Артемьев подчеркнул, что неисполнение планов тормозит развитие конкуренции и экономики в целом.