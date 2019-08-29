Путин предложил повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым повысить зарплату сотрудников федеральных органов по всей стране. Такое мнение он высказал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.

"Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы", - сказал Путин.

На встрече с врио губернатора российский лидер поинтересовался уровнем заработной платы в Забайкалье. Осипов сообщил, что в среднем зарплата достигает 35 тыс. рублей. При этом Путин попросил своего собеседника особое внимание обратить на доходы работников территориальных подразделений федеральных органов власти. "Посмотрите, сколько там. У них вообще в целом по стране уровень доходов ниже, зарплата ниже часто, чем в региональных органах", - сказал президент.

Осипов признал, что такая проблема существует. "У нас из-за этого недокомплект, - пожаловался он. - Есть районный коэффициент заработной платы [1,2]. Получилось так, по-моему, это все-таки ошибка советского еще планирования, когда он был занижен для Забайкальского края". По его мнению, это несправедливо, учитывая, что климат в регионе суровый, лесные пожары не редкость.

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