Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за I полугодие выросла на 14,9%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Транснефти" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 14,9%, до 105,85 млрд руб. Это следует из материалов компании.

Выручка "Транснефти" в отчетном периоде увеличилась на 12,3%, до 520,28 млрд руб., операционная прибыль выросла на 17,3%, до 142,34 млрд руб., доналоговая прибыль увеличилась на 30,2%, до 163,05 млрд руб.

В том числе во втором квартале прибыль "Транснефти", приходящаяся на акционеров, выросла на 30,6%, до 58,87 млрд руб. Выручка "Транснефти" в апреле - июне 2019 года увеличилась на 9,3%, до 260,19 млрд руб., операционная прибыль выросла на 18,2%, до 68,14 млрд руб.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. 100% голосующих акций компании находятся в федеральной собственности.