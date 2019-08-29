Северная Осетия планирует поставки яблок в Кувейт

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. Агропредприятие "Казачий хутор" в Северной Осетии планирует поставки яблок в Кувейт, сообщил в четверг его учредитель Сергей Кациев. Объемы экспорта он не уточнил.

"Сейчас, помимо российских регионов, мы сбываем продукцию на Ближний Восток, в Эмираты, Саудовскую Аравию. Работаем со всеми крупными федеральными торговыми сетями. В настоящее время ведутся переговоры по поставкам в Кувейт", - сказал Кациев министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, который посетил его хозяйство.

"Хорошее предприятие с большим количеством рабочих мест. Мы намерены оказывать помощь таким хозяйствам", - сказал министр.

"Казачий хутор" находится в станице Архонская Пригородного района Северной Осетии, реализует инвестиционный проект по закладке яблоневого сада интенсивного типа на площади 600 га и строительству плодохранилища мощностью хранения 25 тыс. т. При посадке садов используются итальянские саженцы яблони.

"Казачий хутор" проводит обучение 40 североосетинских агрономов, каждый месяц для этого приезжают итальянские агрономы.

Сейчас на постоянной основе в хозяйстве работает 350 человек, в сезон - до 700. Руководство планирует через три года при выходе на новые мощности трудоустроить более 1 тыс. человек.