ФАС представит Акимову предложения об изменении системы допусков авиакомпаний

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время намерена представить вице-премьеру Максиму Акимову предложения об изменении системы допусков авиакомпаний на международные рейсы. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"У моих коллег [конкретные предложения] есть. Я еще это не рассматривал. Уйдет скоро наше письмо на эту тему, мы над ним работаем", - сказал он.

"И в правительство вице-премьеру Акимову, и в Росавиацию, и мы опубликуем, я думаю", - уточнил руководитель службы.

Ранее сообщалось, что ФАС предлагает изменить принцип распределения допусков на международные рейсы между авиакомпаниями. Сейчас за распределение допусков на международные авиарейсы отвечает межведомственная комиссия при Минтрансе РФ.

Артемьев тогда отмечал, что в ФАС уже не раз критиковали систему распределения международных рейсов и что он плохо понимает, почему либо 100%, либо 99% рейсов достаются "Аэрофлоту", который является доминирующей компанией.