На Ставрополье на ремонт водоводов направят 600 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 29 августа. /ТАСС/. Масштабная реконструкция и ремонт нескольких водоводов пройдет в этом году на Ставрополье. На работы направят порядка 600 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"В этом году на развитие и модернизацию систем водоснабжения в крае направлено около 600 млн рублей. Из крупных мероприятий - капремонт Курсавского группового водопровода. Это позволит обеспечить питьевой водой порядка 20 тыс. жителей Андроповского района и Минераловодского горокруга", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в июле началась масштабная реконструкция водовода в Михайловске. Это позволит улучшить подачу воды в центральной части города и даст возможность жителям более 40 улиц подключиться к централизованному водоснабжению.

"Идет замена аварийного участка подводящего водовода на село Левокумка, поселок Загорский и левобережную часть поселка Первомайского Минераловодского городского округа. Это обеспечит бесперебойное водоснабжение 10 тыс. человек", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, по данным пресс-службы, решается вопрос с водоснабжением в хуторе Базовый. "В 2016 году в хуторе были построены разводящие водопроводные сети. Они готовы к подключению абонентов, идет передача сетей на баланс края. Поставка воды будет возможна после выполнения капремонта Шпаковского группового водовода, который запланирован на 2019-2020 годы", - говорится в релизе.

Отмечается, что после капремонта стабильное водоснабжение получат не только жители Базового, но и жители 10 населенных пунктов Грачёвского района, а также 3 населенных пунктов Шпаковского района, - в общей сложности более 32,5 тыс. человек. По проекту предстоит отремонтировать 34 километров водовода. На эти цели предусмотрено более 220 млн рублей.