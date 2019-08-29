S&P повысило рейтинг МТС до BB+ со "стабильным" прогнозом

ТАСС, 29 августа. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило долгосрочные рейтинги оператора МТС в национальной и иностранной валюте до уровня BB+ с BB. Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

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Рейтинг МТС был установлен вслед за повышением рейтинга материнской компании оператора - АФК "Системы" до "BB-" с "B+", отметили в S&P.

Основным акционером МТС является АФК "Система" - эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,0053% (с учетом косвенного участия через подконтрольные группе компании). В свободном обращении находится 45,8% уставного капитала МТС - 8,1% акций компании и ADR на 37,7% акций МТС. Четверть акций оператора, находящихся в свободном обращении, торгуются на Московской бирже, а три четверти - на Нью-Йоркской бирже.

ПАО "МТС" предоставляет в России и странах СНГ услуги мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания. В России, Украине, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 105 млн абонентов; на российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая абонентскую базу в 78 млн. Компания располагает в России розничной сетью из 5,8 тыс. салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и финансовых услуг.