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Кабмин выделит 3,6 млрд рублей на поддержку бюджетов Забайкалья и Республики Алтай

Минфину поручено до 30 августа обеспечить внесение в правительство соответствующего проекта распоряжения

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит дотации Забайкальскому краю в размере 2,9 млрд рублей и Республике Алтай в размере 700 млн рублей. Соответствующее решение было принято в четверг на заседании кабмина.

Речь идет о предоставлении дотаций из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов этих двух регионов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину России до 30 августа обеспечить внесение в правительство соответствующего проекта распоряжения.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияАлтайЗабайкальский край
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