Глава ФАС попросил Медведева ускорить создание аукционной системы продаж госимущества

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ускорить создание аукционной системы продаж госимущества. Об этом он сообщил журналистам после заседания правительства, на котором представил доклад о состоянии конкуренции в стране.

"У нас с госзакупками более-менее хорошие перспективы. Мы говорили сегодня о том, что у нас происходит с госпродажами. Приватизация медленно идет, но там процедуры прозрачные. А посмотрите, сколько у нас неконкурентных процедур при продажах имущества", - сказал он.

"Рыбная квота достается бесплатно. Кому, почему? Почему там не провести аукцион? Мы об этом много лет говорим", - привел пример Артемьев. Также он коснулся непрозрачности продаж таможенного конфиската.

По словам Артемьева, в РФ сегодня существуют 54 различные процедуры, согласно которым в закрытом или полузакрытом режиме реализуются ресурсы, товары и услуги на миллиарды долларов, деньги за которые должны идти в бюджет.

"Мы просим председателя обратить на это внимание... Мы должны добиться единой аукционной процедуры продаж", - заключил глава ФАС.