"Сургутнефтегаз" в I полугодии получил 15,54 млрд рублей убытка против прибыли годом ранее

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистый убыток "Сургутнефтегаза" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, относящийся к акционерам, составил 15,54 млрд рублей против 389,99 млрд рублей прибыли годом ранее. Это следует из материалов компании.

Выручка "Сургутнефтегаза" от реализации в отчетном периоде выросла на 10,6%, до 807,37 млрд рублей, операционная прибыль - на 12%, до 222,44 млрд рублей. В то же время компания получила убыток до уплаты налогов в 18,36 млрд рублей против доналоговой прибыли в 473,33 млрд рублей годом ранее.

Основной причиной убытка стал отрицательный результат по курсовым разницам в 304,69 млрд рублей. При этом годом ранее компания получила прибыль за счет курсовых разниц в 225,16 млрд рублей, свидетельствуют данные отчета.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.