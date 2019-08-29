В Москве к 2022 году построят завод по производству лекарств для аллергиков

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Новое фармацевтическое предприятие по производству лекарств для лечения аллергии, а также препаратов для ветеринарной отрасли появится в Москве к 2022 году, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Проект строительства нового предприятия на территории Москвы призван объединить существующие этапы производства и создать полный цикл по изготовлению лекарств. В настоящее время производство конечного продукта осуществляется на Гомельском заводе ветеринарных препаратов (Республика Беларусь, город Гомель) на основании контракта по переработке сырья, а производство действующего вещества - в Германии", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он уточнил, что завод полного цикла в Москве позволит не импортировать вещество из Германии. Строительством предприятия будет заниматься компания "Биномедветсервис", с которой будет заключен договор аренды на шесть лет. Запуск завода намечен на 2022 год, его мощность составит 500 тыс. единиц в год.

"Московский рынок открыт для новых инвестиционных проектов на территории города. В рамках реализации проекта "Биномедветсервис" создаст 200 рабочих мест, средняя зарплата на предприятии будет составлять 90 тыс. рублей. Общий объем инвестиций в проект - 514 млн рублей, планируемые налоговые отчисления в городской бюджет - 57,6 млн рублей в год", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.