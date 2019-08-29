Авиакомпания "Сибирь" запустит регулярное авиасообщение между Хабаровском и Бангкоком

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирь" планирует открыть прямые регулярные рейсы из Хабаровска в столицу Таиланда Бангкок с начала ноября 2019 года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба авиакомпании "Сибирь".

"Мы рады предложить пассажирам из Хабаровска возможность напрямую путешествовать в Бангкок, один из самых колоритных азиатских мегаполисов. <…> В течение нескольких лет Бангкок лидирует по популярности среди международных путешественников", - цитирует пресс-служба коммерческого директора S7 Group Игоря Веретенникова.

Выполняться рейс будет на лайнерах Airbus A320neo с большими по объему багажными полками и креслами, оснащенными розетками с разъемом USB.

Полеты в Бангкок будут выполняться один раз в неделю, по пятницам. "Вылет из Хабаровска в 21:40, прилет в аэропорт Бангкока в 02:30 по местному времени на следующий день. Обратный рейс вылетает по субботам в 03:30 и приземляется в Хабаровске в 13:15", - сообщают в пресс-службе.