Бесплатные точки доступа wi-fi до конца года появятся в 16 высокогорных селах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Точки доступа wi-fi для бесплатного доступа в интернет до конца года появятся в 16 селах высокогорного Акушинского района Дагестана в рамках проекта по устранению "цифрового неравенства", сообщили в четверг в пресс-службе ПАО "Ростелеком", который занимается реализацией проекта.

"Ростелеком" в Дагестане начал строительство оптоволоконных линий связи в высокогорном Акушинском районе. Работа проводится в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства". Жители 16 малонаселенных и удаленных сел численностью 250-500 человек до конца текущего года получат возможность бесплатно пользоваться интернетом через точку доступа wi-fi", - говорится в сообщении компании.

По словам директора Дагестанского филиала ПАО "Ростелеком" Руслана Ярахмедова, в настоящее время в районе идет прокладка магистральных линий и установка оборудования для доступа в сеть.

"В дальнейшем мы установим в каждом населенном пункте точки доступа wi-fi со 100-метровым радиусом действия. Но этим мы не ограничиваемся - c помощью оптоволоконного кабеля мы можем организовать жителям индивидуальное подключение. Также на базе созданной <…> телеком-инфраструктуры появится возможность реализовывать другие стратегические проекты, включенные в программу "Цифровая экономика", - приводятся в сообщении слова Ярахмедова.

В пресс-службе также уточнили, что в настоящее время оптоволоконные линии протяженностью около 340 км проложены к 30 населенным пунктам шести районов Дагестана: Сергокалинского, Хасавюртовского, Хунзахского, Ногайского, Кизилюртовского и Кизлярского. "В связи со спецификой ландшафта в горном Дагестане специалисты компании не укладывали оптоволокно в грунт, а крепили воздушными подвесами на линиях электропередачи", - добавили в пресс-службе.

В общей сложности в рамках программы по устранению "цифрового неравенства" предстоит охватить современной цифровой связью 309 населенных пунктов Дагестана. Жители сел получат доступ к беспроводному интернету на скорости не менее 10 Мбит/сек. Всего до конца текущего года "Ростелеком" планирует подключить еще 60 населенных пунктов региона.