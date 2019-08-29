МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. РЖД не планируют продажу дочерней Федеральной грузовой компании (ФГК), сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков в кулуарах железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо.

"У РЖД нет планов по продаже [ФГК]. У нас неизменная позиция: это чрезвычайно интересный актив, и, самое главное, это чрезвычайно эффективный инструментарий для холдинга РЖД по решению задач, которые перед нами ставит наш акционер по обеспечению социально значимых перевозок и перевозок для государственных нужд", - сказал Старков.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев выступил с предложением обеспечить полный выход РЖД с рынка грузовых перевозок путем продажи или сдачи в аренду парка вагонов ФГК. Вице-премьер Максим Акимов в июле говорил журналистам, что этот вопрос требует глубокой проработки и подобного решения от правительства в ближайшей перспективе ожидать не стоит.