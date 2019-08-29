{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России впервые представят смартфоны 5G от Huawei и Xiaomi

Это произойдет на выставке "М.Видео Electronics Show 2019" в Москве с 4 по 5 октября
Cмартфон 5G от Huawei Reuters
Описание
Cмартфон 5G от Huawei
© Reuters

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В России впервые на выставке "М.Видео Electronics Show 2019" будут представлены первый складной смартфон от Huawei с искусственным интеллектом и 5G и 5G-смартфон Xiaomi.

На эту тему
Huawei выпустила 5G-смартфон в Китае. Стоит ли доплачивать за связь нового поколения?

Об этом сообщил ТАСС представитель "М.Видео-Эльдорадо".

Мероприятие пройдет с 4 по 5 октября в Москве.

Ранее китайская телекомммуникационная корпорация Huawei в день открытия продаж приняла более 1 млн заказов на свой первый коммерческий 5G-смартфон Mate 20 Х. Разработкой 5G смартфонов занимаются и другие производители: Samsung, Xiaomi, ZTE и прочие. 

Теги
Россия
Петербург и Ленобласть наладят информационный обмен в ЖКХ и дорожном строительстве
Соглашение о сотрудничестве подписано на II Петербургском цифровом форуме
Читать полностью