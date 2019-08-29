В России впервые представят смартфоны 5G от Huawei и Xiaomi

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В России впервые на выставке "М.Видео Electronics Show 2019" будут представлены первый складной смартфон от Huawei с искусственным интеллектом и 5G и 5G-смартфон Xiaomi.

Стоит ли доплачивать за связь нового поколения?

Huawei выпустила 5G-смартфон в Китае. Стоит ли доплачивать за связь нового поколения?

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Об этом сообщил ТАСС представитель "М.Видео-Эльдорадо".

Мероприятие пройдет с 4 по 5 октября в Москве.

Ранее китайская телекомммуникационная корпорация Huawei в день открытия продаж приняла более 1 млн заказов на свой первый коммерческий 5G-смартфон Mate 20 Х. Разработкой 5G смартфонов занимаются и другие производители: Samsung, Xiaomi, ZTE и прочие.