СМИ: иранский танкер Adrian Darya 1 сменил курс недалеко от Кипра

ТАСС, 29 августа. Освобожденный властями Гибралтара иранский танкер Adrian Darya 1 в четверг сменил курс, двигаясь в международных водах между побережьями Турции и острова Кипр. Об этом свидетельствуют данные онлайн-трекера судов Shiptracker.live .

До настоящего времени судно двигалось на восток, предположительно, в один из средиземноморских портов. Отмечалось, что оно могло идти в порт Мерсин на юге Турции. Однако в четверг оно развернулось и взяло курс в западном направлении. Маневр был совершен южнее турецкого города Якаджик и примерно в 50 км от северного побережья острова Кипр.

Данных о месте назначения танкера в открытых источниках нет. Онлайн-трекер сообщает, что судно продолжает самостоятельное движение с включенными двигателями.

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства. 15 августа Гибралтар освободил иранское судно, и танкер покинул эту территорию. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что танкер, ранее ходивший под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 на Adrian Darya 1 и направится в один из средиземноморских портов.

Агентство ILNA сообщало, что танкер был арендован силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана). В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя иранского правительства Али Рабии 26 августа сообщило, что Иран продал нефть с танкера. Покупатель не был назван.