Росстат перейдет на новую версию сайта осенью 2019 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Росстат окончательно перейдет на использование новой версии сайта осенью текущего года, при этом прежняя версия перестанет обновляться, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. На данный момент обе версии сайта существуют одновременно.

В Росстате также отметили, что мобильные приложения будут доступны в Google Play и App Store к 30 сентября 2019 года.

Ранее Счетная палата в своем докладе критиковала Росстат за невыполнение сроков по переходу на новый сайт и запуску мобильных приложений. В свою очередь в Росстате пояснили, что в Счетную палату в июле текущего года было направлено письмо с информацией о продлении сроков запуска мобильных приложений. По словам представителя пресс-службы ведомства, сроки пришлось продлить, так как функционирование мобильных приложений было невозможно без запуска обновленной версии сайта Росстата, работа над которым завершилась к июлю 2019 года.

"В настоявшее время мы ведем технический диалог со специалистами соответствующих служб Google и Apple и рассчитываем, что в скором времени приложение появится в упомянутых выше Google Play и App Store", - добавили в Росстате.