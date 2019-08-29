Госдолг Украины за семь месяцев 2019 года вырос на $4 млрд

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Государственный долг Украины за семь месяцев текущего года вырос на $4 млрд и достиг $82,4 млрд. Такие данные обнародовало Министерство финансов Украины.

"По состоянию на 31 июля 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял $82,4 млрд", - говорится в сообщении ведомства. При этом государственный и гарантированный государством внешний долг составляет $49,6 млрд, а государственный и гарантированный государством внутренний долг - $32,7 млрд.

По информации Минфина, в течение июля 2019 года совокупный размер госдолга вырос на $2 млрд, а с начала года - на $4 млрд.

Согласно отчету Нацбанка, Украина в 2019-2021 годах проходит период пиковых выплат по внешнему долгу. Общая прогнозируемая Минфином сумма платежей за год составляет 487,96 млрд гривен (около $19,3 млрд).

Украинские эксперты отмечали, что именно 2019 год из-за выплат по госдолгу опасен для Украины дефолтом. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что не допустит дефолта, и анонсировал подготовку новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом. В фонде также отмечали готовность обсуждать условия программы после формирования нового состава кабинета министров Украины.