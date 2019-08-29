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Международные резервы России за неделю снизились на $0,7 млрд

Как сообщает ЦБ, их объем составил $527,7 млрд

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 23 августа 2019 года составили $527,7 млрд, что на $0,7 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщает Банк России.

Снижение резервов на 0,1%, по информации регулятора, произошло "под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки, существенно нивелированным операциями на внутреннем рынке, в том числе покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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