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Минфин запустит продажу ОФЗ-н нового формата 2 сентября

Гражданам предоставят право использовать облигации как залог в определенных банках

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минфин запустит продажу ОФЗ-н нового формата 2 сентября. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак на брифинге, посвященном началу продаж ОФЗ-н.

"2 сентября Министерство финансов возобновляет продажу облигаций федерального займа для физических лиц, что известно как ОФЗ для населения. Российским гражданам предлагается стать владельцами специальных государственных облигаций нового формата", - сообщил Сторчак.

Гражданам предоставят право использовать ОФЗ-н как залог в определенных банках, также отметил замглавы Минфина.

"Вы приобрели этот инструмент, вам неохота терять купонный доход, тем не менее, у вас есть вопросы ликвидности, выполнения текущих обязательств, вам нужен срочно кэш (наличные - прим. ТАСС). Пожалуйста, под залог этого инструмента берете краткосрочную ссуду, работаете деньгами. Возвращаете краткосрочную ссуду, банк возвращает ваши права на ОФЗ-н", - пояснил Сторчак.

Замминистра добавил, что срок привлекаемого кредита можно сопоставить со сроком погашения облигаций, а также, что только четыре банка - агента будут в праве работать с этим инструментом, как с залоговым обеспечением.

27 августа Сторчак говорил журналистам, что Минфин планирует выпустить "народные облигации" (ОФЗ-н) в сентябре текущего года. Предполагается, что "народные облигации" будут запущены в новом формате - выпуски будут проводиться один за одним, чтобы эти ценные бумаги всегда были доступны для покупки.

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