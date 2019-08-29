Стороны антипиратского меморандума готовы продлить его до конца года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правообладатели и представители интернет-компаний - участники антипиратского меморандума готовы продлить действие документа до конца 2019 года при условии внесения пакета поправок к закону "Об информации" до конца сентября. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Роскомнадзора.

"На совещании в Роскомнадзоре стороны антипиратского меморандума договорились, что действие документа будет продлено до конца текущего года при условии, что законопроект, закрепляющий положения меморандума, будет внесен на рассмотрение Государственной думы до 30 сентября. Продление действия документа будет оформлено протоколом сегодняшнего совещания", - сказали в пресс-службе.

Газета "Ведомости" ранее сообщила, что российские телекомпании, онлайн-кинотеатры и IT-компании подготовили поправки в закон "Об информации", согласно которым поисковые системы будут обязаны подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их после появления в нем в течение шести часов. Согласно поправкам, правообладатели смогут выбирать компанию, одобренную Роскомнадзором, которая будет в их интересах вести реестр пиратских ссылок. После одобрения такой компании надзорным ведомством, как пишет издание, поисковики будут обязаны в течение 10 дней подключиться к реестру и удалять пиратские ссылки в течение шести часов после появления в нем. При этом число реестров, по информации газеты, не будет ограничено.

Представитель Роскомнадзора подтвердил изданию, что данные поправки готовы и направлены в Администрацию президента РФ. Далее их планируют передать в комитет по информационной политике Госдумы, который продолжит работу над ним и внесет на рассмотрение парламента, сообщили "Ведомостям" собеседники. Председатель данного комитета Леонид Левин также подтвердил изданию, что в ближайшие дни получит текст поправок, однако не стал их комментировать.

Антипиратский меморандум предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения. Меморандум действует до 1 сентября 2019 года.