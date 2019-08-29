Медведев: ВЭБ профинансирует строительство комплекса глубокой переработки углеводородов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ВЭБ может профинансировать строительство одного из крупнейших в мире комплексов глубокой переработки углеводородов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня мы рассматриваем большие, важные проекты, которые имеют существенное значение для укрепления конкурентоспособности нашей страны", - сказал он, открывая заседание набсовета банка.

"Начнем с проекта по глубокой переработке углеводородов. Это большая стратегическая отрасль. ВЭБ, как ведущий институт, поддерживает проекты и оказывает такого рода помощь. Среди этих проектов - и строительство в Ленинградской области одного из крупнейших в мире комплексов по глубокой переработке углеводородов", - добавил глава кабинета министров.

Система цифровой маркировки

Также, по словам премьера, ВЭБ может профинансировать создание национальной системы цифровой маркировки и отслеживания товаров.

"У нас также действует такой механизм привлечения инвестиций, как Фабрика проектного финансирования. В рамках этого проекта рассмотрим участие ВЭБа в программе по созданию национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров", - сказал он.

Танкеры-газовозы

ВЭБ может профинансировать поставки 15 танкеров-газовозов, построенные на верфи "Звезда", добавил глава кабмина. Общая стоимость проекта - более 300 млрд рублей.

"Обсудим также мы финансирование поставки 15 танкеров-газовозов, которые будут построены на верфи "Звезда". Тема не новая и тоже важная. Здесь партнерами ВЭБа выступают "Совкомфлот" и "Новатэк", общая стоимость более 300 млрд рублей. Новые суда повышенного ледового класса предназначены для транспортировки СПГ проекта "Арктик СПГ-2", они будут осуществлять навигацию по Северному морскому пути", - заявил Медведев.