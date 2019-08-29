Липецкие власти будут работать над увеличением зарплат работников сферы овощеводства

ЛИПЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области будут работать над увеличением заработной платы работников сферы овощеводства. Об этом в четверг сообщил временный исполняющий обязанности главы администрации области Игорь Артамонов, побывавший вместе с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым на тепличном комбинате в Ельце.

"Мы, как субъект, вышли на первое место в России по производству овощей закрытого грунта. У нас в регионе несколько крупных тепличных комплексов, и мы нацеливаем руководителей на то, чтобы они не только урожайность поднимали, но и повышали заработную плату сотрудников", - сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что подобная задача ставится не только в конкретной отрасли. Представители администрации региона намерены встречаться с менеджерами различных компаний.

"Будем обсуждать, чем мы можем им помочь, чтобы уровень оплаты труда на предприятиях начал расти", - отметил врио главы региона.

В пресс-службе областной администрации также сообщили, что в последнее время работать на елецкое предприятие перешли многие сотрудники других подобных организаций.

"На вопрос о том, что послужило причиной ухода с прежней работы, сотрудники ответили, что главной мотивацией стала заработная плата: в среднем работники елецких теплиц получают 34 тыс. рублей в месяц", - пояснил собеседник агентства.

В связи с этим Артамонов отметил, что далеко не все предприятия региона имеют такие показатели. Сейчас ведется работа по устранению зарплатного неравенства.