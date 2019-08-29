Объем теневой экономики в России в 2017 году составил 14,7% ВВП

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Объем теневого сектора экономики РФ по итогам 2017 года составил 14,7% ВВП, снизившись на 0,5 п.п. по сравнению с показателем 2015-2016 годов, свидетельствуют данные Росстата.

В 2015-2016 годах размеры теневого сектора экономики статистическая служба определяла на уровне 13,2% ВВП, в 2014 году еще выше - 13,8% ВВП.

Наименее прозрачной, по данным Росстата, является деятельность, связанная с операциями с недвижимым имуществом - неформальный сектор в этой сфере составляет 6,3% ВВП. Далее идут сферы лесного и сельского хозяйства, охота и рыболовство - 1,4% ВВП. Такой же показатель у сектора оптовой и розничной торговли, а также сферы ремонта автотранспорта и мотоциклов (также 1,4%). На третьем месте по объему неформального сектора находится строительство - 0,9% ВВП.

Самыми прозрачными секторами экономики, в которых, по данным Росстата, отсутствует неформальная деятельность, являются обеспечение электроэнергией, газом и паром, водоснабжение, утилизация отходов, финансовая и страховая деятельность, а также госуправление и обеспечение военной безопасности.