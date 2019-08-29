Реформа общественного транспорта в Петербурге обойдется примерно в 24 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что реформа общественного транспорта, которая начнется в городе в 2020 году, обойдется примерно в 24 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава городского комитета по транспорту Александр Головин.

"Я вам скажу приблизительную сумму - это примерно около 24 млрд [рублей]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в комитете по транспорту Петербурга сообщали, что с 2020 года в сфере общественных перевозок планируется провести реформу. В частности, будут введены новые требования для всех перевозчиков, которые станут обязательными для всех городских автобусов с середины следующего года. Все новые автобусы должны быть приспособлены для инвалидов, пожилых людей или пассажиров с детскими колясками, а также оборудованы кондиционером и средствами комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом.

Система даст возможность постоянного мониторинга всего общественного транспорта, пассажиропотока, а также контроля оплаты проезда. С помощью системы планируют полностью отказаться от кондукторов в городском транспорте.