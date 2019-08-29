Реализация "Северного потока - 2" пока в безрисковой зоне по срокам завершения проекта

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Газпром" принимает все меры для снижения негативного влияния задержки выдачи разрешения Данией на график реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2", однако его сроки пока находятся в безрисковой зоне. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников.

"Оценочно сроки, которые нам нужны [на завершение строительства] после получения разрешения Дании, мы называли. Поэтому мы пока находимся в безрисковой зоне с точки зрения сроков окончания проекта", - сказал он.

Иванников отметил, что на данном этапе "Газпром" не может комментировать возможное влияние задержки выдачи разрешений на общий график реализации проекта "Северный поток - 2", тем не менее "Газпром" может заверить, что "осуществляются все необходимые возможные меры по снижению любых негативных воздействий на общий график".