Вкладчики обанкротившихся банков Татарстана получили свыше 1 млрд рублей поддержки

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Республиканский фонд поддержки в Татарстане выплатил свыше 1 млрд рублей пострадавшим вкладчикам обанкротившихся Татфондбанка и Интехбанка. Об это в четверг сообщила пресс-служба организации.

Банк России 3 марта 2017 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка и Интехбанка. Позднее Арбитражный суд Татарстана признал их банкротами.

"Республиканский фонд поддержки выплатил более 1 млрд рублей пострадавшим вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка. Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым была поставлена задача охватить поддержкой 100% вкладчиков первой и третьей очереди реестра ПАО "Татфондбанк" и ПАО "Интехбанк". На сегодняшний день фонд взял на себя обязательства по поддержке более чем на 2 млрд рублей, поэтому впереди у Республиканского фонда поддержки много активной, трудоемкой работы", - говорится в сообщении.

Всего фонд принял порядка 7 тыс. заявлений на сумму свыше 2 млрд рублей. Из них подписано около 5 тыс. соглашений об уступке на сумму почти на 1,5 млрд рублей.

Республиканский фонд поддержки создан в 2017 году для помощи вкладчикам обанкротившихся банков Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана. Для поддержки пострадавшим фонду выделен земельный участок в Казани площадью 760 га, который он продает частями, направляя вырученные деньги обратившимся за помощью.

Фонд оказывает помощь всем юридическим и физическим лицам, находящимся в реестре кредиторов Татфондбанка и Интехбанка с требованиями, которые не превышают 500 тыс. рублей, а также льготным категориям граждан - инвалидам I и II группы, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, труженикам тыла периода Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза, Героям России.

Поддержкой охвачены порядка 80% физических лиц и более 60% юридических лиц, находящихся в реестре кредиторов.