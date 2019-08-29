Титов намерен обсуждать с ЦБ законопроект о квалификации инвесторов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Государственное страхование фондового рынка было бы гораздо эффективнее ужесточения правил для инвесторов, считает бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Законопроект, вносящий изменения в закон "О рынке ценных бумаг" и разделяющий инвесторов финрынка по категориям, был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Концепция предусматривает следующие категории инвесторов-физлиц: "особо защищаемый неквалифицированный инвестор", "простой неквалифицированный инвестор", "простой квалифицированный" или "профессиональный инвестор". 16 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении.

"Собственно говоря, ужесточение правил несет скорее социальную функцию. Когда были кризисы фондовых рынков в развивающихся странах, инвесторы бегали и свергали правительства на улицах "коктейлями Молотова" за то, что рынок просел. И, конечно, это стандартная психология поведения власти - защита населения от рискованных инвестиций. Но ограничения должны быть разумными. На мой взгляд, действеннее всего оказалось бы государственное страхование фондового рынка", - сказал Титов ТАСС.

Бизнес-омбудсмен уже встретился с участниками российского фондового рынка и обсудил с ними законопроект о категоризации инвесторов-физлиц. Во встрече приняли участие руководители НП РТС, "Открытия брокер", БКС, "Тинькофф инвестиций", рассказали ТАСС в пресс-службе омбудсмена.

"Участники встречи обратили внимание на нелогичность законопроекта, который в итоге подорвет отечественный фондовый рынок, но рисков, которых опасаются в ЦБ, не устранит, а лишь приведет к тому, что в приоритете станут иностранные рынки и как следствие наши предприятия не получат деньги", - сообщили в пресс-службе. По итогам встречи участники решили составить официальный отзыв уполномоченного на законопроект и инициировать переговоры с ЦБ от лица профессионального сообщества.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Госдума обсуждает предложение об увеличении пороговой суммы активов, необходимой клиенту профучастника рынка ценных бумаг, для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора с 400 тыс. до 1,4 млн рублей.