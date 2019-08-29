{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

ЦКБ "Рубин" разрабатывает методы сейсморазведки в Арктике с помощью роботов

Кроме того, разработки позволят искать и осваивать полезные ископаемые, находящиеся подо льдом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" ведет разработки в области арктическая сейсморазведки с применением роботов и big data. Об этом сообщил вице-президент по техническому развитию "Объединенной судостроительной компании" (ОСК) Дмитрий Колодяжный в четверг на Санкт-Петербургском Арктическом конгрессе "Арктика - территория объединения компетенций".

"Сейчас в КБ "Рубин" разрабатывается два глобальных направления - первое: это арктическая сейсморазведка, она разрабатывается с учетом всех новейших достижений техники - это и групповое управления роботами и подводными аппаратами, это обработка больших массивов данных. То есть, это то, что позволит нам хорошо искать и осваивать полезные ископаемые, находящиеся подо льдом", - сказал он.

ЦКБ МТ "Рубин", по собственным данным, - один из мировых лидеров в проектировании подводных лодок и ведущее в России конструкторское бюро подводного кораблестроения. Предприятие осуществляет свою деятельность 118 лет. "Рубин" также выступает партнером нефтегазовых компаний по разработке техники для освоения месторождений нефти и газа на континентальном шельфе.

Теги
РоссияАрктика сегодня
NYT: сервис Le Tote приобретает старейший сетевой универмаг США Lord & Taylor
Сумма сделки составит $100 млн, сообщает газета
Читать полностью