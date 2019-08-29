ЦКБ "Рубин" разрабатывает методы сейсморазведки в Арктике с помощью роботов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" ведет разработки в области арктическая сейсморазведки с применением роботов и big data. Об этом сообщил вице-президент по техническому развитию "Объединенной судостроительной компании" (ОСК) Дмитрий Колодяжный в четверг на Санкт-Петербургском Арктическом конгрессе "Арктика - территория объединения компетенций".

"Сейчас в КБ "Рубин" разрабатывается два глобальных направления - первое: это арктическая сейсморазведка, она разрабатывается с учетом всех новейших достижений техники - это и групповое управления роботами и подводными аппаратами, это обработка больших массивов данных. То есть, это то, что позволит нам хорошо искать и осваивать полезные ископаемые, находящиеся подо льдом", - сказал он.

ЦКБ МТ "Рубин", по собственным данным, - один из мировых лидеров в проектировании подводных лодок и ведущее в России конструкторское бюро подводного кораблестроения. Предприятие осуществляет свою деятельность 118 лет. "Рубин" также выступает партнером нефтегазовых компаний по разработке техники для освоения месторождений нефти и газа на континентальном шельфе.