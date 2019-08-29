В Ленинградской области до 2025 года планируется построить мосты через Волхов и Свирь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о строительстве двух мостов в регионе, которые планируется сдать к 2025 году.

"Подписал распоряжение о строительстве мостов через Волхов в Киришах и через Свирь в Подпорожье. Уточнены ответственные, лимиты финансирования, сроки", - написал губернатор в четверг на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что предельные сроки для ввода мостов установлены до 2025 года в Киришах и до 2027 года в Подпорожье. "Реально планируем уложиться - 2023 и 2025 соответственно", - отметил он.

По данным пресс-службы областного дорожного комитета, новый мостовой переход через Волхов в городе Кириши потребовался из-за значительного увеличения интенсивности движения легкового и грузового транспорта, а на Свири в качестве переправы используется гребень плотины Верхнесвирской ГЭС, которая не предусмотрена для такого рода нагрузок. При этом альтернативные переправы находятся в десятках километров от этих объектов. По расчетам комитета, затраты на строительство двух переправ могут составить около 8 млрд рублей.

Город Кириши с населением около 50 тыс. человек расположен на юге Ленинградской области недалеко от границы с Новгородской. В Киришах работает нефтеперерабатывающий завод. Верхнесвирская ГЭС располагается в городе Подпорожье на северо-востоке Ленинградской области, станция запущена в 1952 году.