Срок выплаты возмещения вкладчикам в течение трех-четырех лет может сократиться

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Срок выплаты страхового возмещения вкладчикам может сократиться до семи с 14 дней на горизонте трех-четырех лет, сообщил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев на заседании экспертно-аналитического совета АСВ.

"По ряду позиций мы можем поставить себе прямые задачи, например по срокам возмещения. Да, мы до последнего времени говорим, что 14 дней - это очень хорошо. Но нам ничего не мешает добрести до семи дней на горизонте ближайших трех - четырех лет. Нормальная задача, выполнимая, посильная. Не поставить ее перед собой было бы неправильно", - сказал он.

Позднее Исаев сообщил журналистам, что эту задачу имеет смысл реализовывать с использованием цифровых каналов обслуживания.

"Мы уже практически прошли все правительственные фильтры, связанные с ЕПГУ (Единым порталом госуслуг - прим. ТАСС). Нас туда допустили, идет работа над инструкциями, над алгоритмами непосредственного взаимодействия агентства в рамках этой системы ЕПГУ. Мы к этому пристыкуем платежные системы, теоретически - границ нет. Как только мы утвердим реестр, для этого недели должно хватить, то дальнейшие выплаты через такие электронные каналы будут идти в режиме реального времени. Думаю, что мы вполне в состоянии в течение полутора - двух лет это запустить", - сказал глава АСВ.