Эксперт: Германия видит перспективы сотрудничества с Россией в сфере гражданской авиации

УЛЬЯНОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Россия и Германия имеют возможности для интересного сотрудничества в сфере гражданской авиации. Об этом сообщил в четверг журналистам в кулуарах круглого стола "Немецкие технологии в области гражданской авиации" руководитель департамента аэрокосмической промышленности Федерального министерства экономики и энергетики Германии Кай Вагнер.

"Естественно, мы сосредоточиваем свои усилия на сегодняшний день в сфере гражданского самолетостроения. Мы исходим из того, что в данной сфере в России есть возможность для интересного сотрудничества", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, в какой области немецким компаниям интересно работать с российскими.

Вагнер добавил, что Россия в данной связи является очень интересным рынком. "Мы надеемся, что в рамках соответствующих проектов наши немецкие компании смогут выступить в качестве партнеров", - уточнил он.

Круглый стол "Немецкие технологии в области гражданской авиации" проходит в ульяновском наноцентре 29 августа. В мероприятии принимают участие более десяти ведущих немецких компаний - производители авиационных компонентов, представители сферы логистики и других направлений, руководители профильных направлений Федерального министерства экономики и энергетики Германии, Федерального союза немецкой авиационной и космической промышленности, Российско-Германской внешнеторговой палаты. Организаторами бизнес-визита выступают Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWi), Центр информации немецкой экономики (IZDW) при поддержке Российско-Германской внешнеторговой палаты, правительство Ульяновской области и корпорация развития региона.