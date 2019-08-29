Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 84 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство России увеличило уставный капитал ОАО "РЖД" на 84,07 млрд рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

При этом 40 млрд рублей направят на модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, 40,32 млрд рублей - на повышение уровня экономической связанности территории России, а 3,75 млрд рублей - на комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет Красноярской железной дороги.

Увеличение уставного капитала предполагается осуществить путем размещения 40 млн дополнительных привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за акцию и 44,07 млн дополнительных обыкновенных именных акций такой же номинальной стоимостью.

В апреле правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублей. Тогда средства направили на повышение экономической связанности территории страны и на создание основы для развития скоростного и высокоскоростного сообщения.