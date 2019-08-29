Беглов: Санкт-Петербург станет цифровой столицей России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга намерено превратить город в цифровую столицу России. В целях дальнейшей цифровизации городской инфраструктуры и процессов государственного управления, власти Петербурга подписали девять соглашений с российскими и иностранными компаниями в рамках первого дня II Петербургского цифрового форума.

"Цифровизация - это рывок в будущее, внедрение цифры в такие отрасли городской экономики как, медицина, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, в социальную сферу, дорожную и туристическую инфраструктуры. Сегодня мы подписали девять соглашений с крупными российскими и иностранными компаниями. Их выполнение позволит развивать Санкт-Петербург как "умный город", создаст новые высокотехнологичные и высокооплачиваемые места. Вместе с компаниями, которые принимают участие в цифровом форуме, мы превратим Санкт-Петербург в цифровую столицу России", - сказал журналистам врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По оценкам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, Санкт-Петербург входит в число лидеров в сфере освоения цифровой экономики, наряду с Москвой и Казанью.

"В сюжете некоторых фантастических произведений мы видим, что стремительно развивающиеся технологии сместят человека на второй план. Считаю иначе, по мере развития технологий значимость человека будет только увеличиваться, так как машина не способна творить, вдохновение - человеческий удел. Мы видим, что определяющими факторами развития экономики стали интеллект и творческие способности человека", - отметил Кириенко на пленарном заседании форума.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя старт работы Петербургского цифрового форума, высоко оценила стремления правительства Санкт-Петербурга в развитии цифровых технологий и их интеграции в бизнес-процессы.

"Сегодня такой этап развития нашей страны, и задача, поставленная президентом: ускоренное развитие, модернизация экономики, использование самых современных научных технологий - это про наш город, потому что именно в Петербурге сосредоточен огромный научно-технический, производственный, кадровый потенциал, и есть все условия для рывка в развитии", - сказала Матвиенко.

О форуме

II Петербургский цифровой форум, который проходит 29-30 августа, собрал представителей государственных органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, промышленных предприятий, а также структур софинансирования и поддержки развития бизнеса.

В первый день мероприятия эксперты обсудили перспективы развития и интеграции цифровых технологий в топливно-энергетический комплекс, транспортную систему, медицину, а также пути развития сферы обеспечения информационной безопасности.