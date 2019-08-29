Быстрее, экологичнее, безопаснее. Как изменится трасса "Кавказ" после реконструкции

СЕЛО ЭТОКО /Кабардино-Балкарская Республика/, 29 августа. /ТАСС/. Второй этап реконструкции участка федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" с обходом Пятигорска и природного памятника озера Тамбукан на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии (КБР) завершится в 2019 году. После завершения всех работ трасса, которая на этом участке будет расширена до четырех полос, станет безопаснее для движения, существенно улучшится экологическая ситуация за счет строительства очистных сооружений для стоков.

Корреспондент ТАСС ознакомилась с ходом работ и узнала, как изменится трасса после реконструкции.

Соединять центры роста

По данным Упрдор "Кавказ", реконструкция участка федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" с обходом Пятигорска и природного памятника озера Тамбукан на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии началась в 2014 году. Стоимость реконструкции составляет около 4 млрд рублей. В настоящее время завершен первый этап. Сдать все объекты дороги планируется в конце 2019 года, для этого работы ведутся в две смены.

"Мы находимся на одной из двух развязок, которая построена в двух уровнях по типу трубы, чтобы не пересекать транспортные потоки, которые будут направляться из населенных пунктов Залукокоаже в сторону Нальчика, и со стороны Нальчика движение автотранспорта будет непосредственно в сторону города Пятигорска", - рассказал журналистам на месте проведения работ ведущий инженер строительного отдела Упрдор "Кавказ" Михаил Оленцов.

Строительство и реконструкция участков дороги позволит улучшить коммуникацию между центрами экономического роста Северного Кавказа - городами Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Грозный и Махачкала. Как говорят в Упрдоре, особо внимание здесь уделяют экологической составляющей.

"Очистные сооружения будут установлены на каждой транспортной развязке для предотвращения загрязнения окружающей среды. Надо сказать, что комплексный план проекта предусматривает улучшение санитарно-эпидемиологической составляющей, так как сделан обход населенных пунктов Залукокоаже, Зольская, Псынадаха, а также природного памятника озеро Тамбукан", - перечислил он.

Очистные сооружения представляют собой устройство бочек, в которые по водоотводным лоткам будет поступать сточная вода, которая будет фильтроваться от масла, других веществ. Только после этого вода будет попадать в реки.

Быстрее и безопаснее

По оценке экспертов, объездная дорога позволит разгрузить трассу Р-217 "Кавказ" в среднем на 50%. "Кабардино-Балкария - это транзитная зона, потому что очень много транспорта движется, мы должны переустраивать все участки, ведь загруженность данного участка - 35 тыс. единиц в день, нормативом предусмотрено 14 тыс.", - добавил он.

Даже при серьезном подъеме уровня воды на озере Тамбукан с дорогой ничего не случится, заверили в ведомстве. "В районе озера Тамбукан, где трасса расположена в непосредственной близости к воде, был проведен большой объем работы, берега укрепили, дорогу "подняли", - прокомментировал Оленцов, добавив что этот участок дороги загружен в основном транзитным транспортом.

На всех объектах, подведомственных Упрдор "Кавказ" в соответствии с современными техническими требованиями идет ограждение полос, чтобы не пересекались встречные потоки: дорога ограждается бетонными, парапетными, металическими барьерными ограждениями, что минимизирует риск столкновения транспортных средств на встречной полосе.

Гарантия качества

В настоящее время движение транспорта на уже готовом участке дороги протяженностью 6 км 750 м ограничено, так как ведется второй этап реконструкции. Между тем уже на отдельных участках дороги станет возможным скоростное движение до 120 км/ч.

Новшеством для дорог Кавказа стали очистные сооружения и новое, более совершенное асфальтобетонное покрытие. "Дорога становится первой категории [максимальная категория в РФ, которая возможна при строительстве дорог] с четырехполосным движением, существующая трасса - второй категории", - добавил инженер.

Как пояснил журналистам инженер ООО "Дорстройконтроль" Михаил Барко, самый большой мост на объекте построен через маленькую речку Золка, которая во время паводков становится полноводной и может представлять опасность для трассы. "Длина моста достигает 260 м. Здесь ведется монолитное строительство, мост заливался на месте, другого такого объекта у нас на участке моста нет. Ребята относятся к делу серьезно, качество работ соответствует всем ГОСТам, работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком, к 10 октября 2019 года подрядчик обязуется здесь уложить два слоя покрытия, фактически, мост будет запущен в эксплуатацию", - сказал он.

Член регионального штаба ОНФ в Кабардино-Балкарии, региональный координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог" Анзор Тхамоков, который побывал на месте проведения работ, отметил, что расширение трассы позволит обеспечить комфорт передвижения и безопасность, чему способствует расширение трассы.

"Это более современная дорога, экологическая составляющая тоже более современна, еще она будет обходить населенные пункты. Сейчас, к сожалению, дорога двухполосная, очень часто здесь выезжают на встречную полосу движения и часто случаются серьезные дорожно-транспортные происшествия. Поэтому нужно совершенствовать", - сказал он.

По его словам, этот участок после реконструкции будет удобен и транзитному транспорту, который не будет заезжать в населенные пункты республики

О трассе

Р-217 "Кавказ" - одна из самых загруженных автомагистралей России. Она связывает Центральную Россию с регионами Северного Кавказа и Закавказьем. Ежедневно здесь в среднем проезжает более 35 тыс. автомобилей. Загруженность трассы, большие объемы грузоперевозок предъявляют высокие требования, как к эксплуатационным характеристикам дорожного полотна, так и к надежности и долговечности конструкции дорожной одежды.

По данным Упрдор "Кавказ", прежнее состояние дороги, ее пропускная способность и оснащенность системами и средствами безопасности не соответствовало современным требованиям. В связи с этим было принято решение реконструировать трассу, почти на всем ее протяжении с доведением ее о четырех полос движения, повысить уровень ее безопасности.

Подведомтсвенное Росавтодору предприятие Упрдор "Кавказ" обслуживает федеральные дороги на протяжении 1850 км, которые пролегают на территории Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии.