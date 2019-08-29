Кириенко сопоставил задачи цифрового прорыва по масштабам с космическими проектами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Выполнение задач цифрового прорыва, предполагающего развитие цифровых технологий в ключевых отраслях экономики и государственном управлении, сопоставимо по масштабам с атомными и космическими проектами советской эпохи. Об этом заявил в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на II Петербургском цифровом форуме.

"Реализация атомных и космических проектов в свое время потребовала не только колоссальной концентрации усилий всей страны, как кадровых, так и инфраструктурных. Главное, прорывы в этих отраслях кардинально преобразили всю структуру экономики. С этой точки зрения цифровой прорыв с цифровыми технологиями сопоставим с ними по масштабам", - сказал он.

Примером успешного выполнения грандиозных проектов XXI века Кириенко назвал восстановление обороноспособности России. "Владимир Владимирович [Путин] в 2000 году поставил задачу обеспечить обороноспособность страны, которую удалось решить, и ее не просто восстановили - Россия производит сегодня технологии, аналогов которых в мире нет. Восстановление обороноспособности России служит важным доказательством того, что могут быть так же реализованы национальные проекты в медицине и цифровом прорыве. Мы способны это сделать", - добавил Кириенко.

Оценивая будущую роль человека в условиях стремительного развития технологий, он отметил, что значение человека будет только расти, так как машина не способна мыслить творчески.