Власти ЯНАО планируют увеличить экспорт сельхозпродукции за счет мяса оленя и рыбы

САЛЕХАРД, 30 августа. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в ходе реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" намерены сделать упор на продвижении экологических чистых ямальских продуктов, таких как рыба, мясо и шкура оленя. Об этом сообщил заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин.

"У нас небольшой потенциал для выхода на международный рынок с несырьевыми товарами, и основной упор мы планируем сделать на продвижении экологически чистых ямальских продуктов: мяса северного оленя, рыбы, а также оленьих шкур", - сказал Калинин на совещании, организованном полпредством в УрФО и посвященном реализации нацпроектов на Ямале.

По его словам, с начала года 75 компаний получили помощь в виде консультаций, поддержки при организации деловых миссий, участии в выставках. "Семи экспортно ориентированным компаниям были предоставлены компенсации на участие в крупнейших международных выставках, по результатам которых нашими предприятиями было подписано восемь протоколов о сотрудничестве с иностранными партнерами", - отметил Калинин.

Он добавил, что в настоящее время ведется работа над сертификацией продукции производственной фирмы "Ныда-ресурс" на соответствие требованиям международной торговли. "Планируется, что первая партия нашей продукции на основе дикоросов будет поставлена в Китай уже в четвертом квартале этого года", - пояснил замгубернатра.

Ранее во время видеоконференции при полномочном представителе президента РФ в УрФО, посвященной реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК", министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил динамику по экспорту сельхозпродукции в арктическом регионе Урала. По его словам, по итогам 2018 года этот показатель удвоился и составил $3,2 млн. К 2024 году экспорт продукции АПК на Ямале должен вырасти до $6,1 млн.