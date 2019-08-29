Минск выступил против торговых войн геополитических игроков, которые влияют на Белоруссию

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил, что торгово-экономические споры между крупными геополитическими игроками негативно влияют на Белоруссию, поэтому она выступает за мирное их разрешение. Такое мнение он высказал журналистам в четверг по итогам встречи президента Александра Лукашенко с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, на которой затрагивалась тема торгово-экономических споров в мировом масштабе.

"Любая драка, особенно между крупными геополитическими игроками, сразу же влияет на всю экономическую ситуацию, экономическое сотрудничество и тем более на небольшие и малые страны, к которым относится и Беларусь. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы подобного рода торгово-экономические споры разрешались за столом переговоров мирным путем, а не путем выставления различных ультиматумов", - сказал министр.

По его словам, торгово-экономические споры сегодня имеют место в отношениях между отдельными странами и здесь позиция Минска однозначна. "Надо искать компромиссы, не втягиваться в торговые войны, а пытаться договориться друг с другом и находить компромиссное решение любых проблемных вопросов", - подчеркнул он.

Макей отметил, что Лукашенко на встрече с Болтоном четко высказался на этот счет.