Объем экспорта калужского фармкластера к 2024 году планируется довести до $160 млн

ТАСС, 30 августа. Объем экспортной выручки предприятий кластера "Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина" в Калужской области к 2024 году вырастет в два раза и достигнет $160 млн, сообщили ТАСС в пятницу в Агентстве инновационного развития - кластерного развития региона.

"Вследствие открытия новых фармацевтических производств и реализации заключенных специальных инвестиционных контрактов с компаниями "Нова Медика" и "АстраЗенека" к 2024 году объем выручки участников калужского фармацевтического кластера от продаж на экспорт удвоится и составит не менее $160 млн", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что фармкластер ориентирован на обеспечение лекарственной безопасности России и импортозамещение, однако это не мешает системному сотрудничеству с зарубежными коллегами. Еще семь лет назад проект стал участником Европейской кластерной платформы, которая объединяет более 200 кластеров. Калуга сотрудничает с французским кластером Eurobiomed и немецким Bavaria. Кроме того, достигнута договоренность о научно-техническом сотрудничестве с одним из самых мощных в Европе фармкластером - MediconValley.

"Важно, что международное сотрудничество сопровождается реальной совместной работой - это приход в регион новых инвесторов и продвижение лекарств и технологий российского производства на международные рынки", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что одним из основных экспортеров является компания "Листон", которая поставляет медицинское оборудование в 35 стран мира, а работает более чем в 50 странах. Продукция "Обнинской химико-фармацевтической компании" (входит в кластер) производится по договорам подряда с крупными российскими компаниями, такими как "Нижфарм", "Валента Фарм", и продается в странах СНГ. Научно-исследовательский физико-химический институт экспортирует сырьевые изотопы для ядерной медицины в Южную Америку, Японию, Корею, Индонезию, Европу и на Ближний Восток.

По итогам 2018 года объем совокупной выручки от продаж компаниями кластера несырьевой продукции на экспорт составил более $82 млн. По информации Агентства инновационного развития, оборот кластера в 2012 году был на уровне 5 млрд рублей. К 2020 году его планировалось увеличить в десять раз, но уже в 2018 году он превысил 52 млрд рублей.

Технологии ядерной медицины

Сейчас участники кластера занимаются совместным проектом по разработке, производству и обеспечению медицинского применения радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП) "Ядерная аптека". Он заключается в том, что клиники смогут получать стандартизированную дозу радиофармпрепарата, готовую для введения пациенту.

Производить дозу будут по предварительному заказу, а сертификат, выдаваемый вместе с ним, станет гарантией качества и параметров препарата. "Это позволит улучшить экономические показатели технологий ядерной медицины... увеличить количество пациентов, расширить возможности и количество оказываемых услуг за счет устранения барьеров, связанных с освоением методов приготовления РФЛП в клиниках", - пояснил собеседник агентства.

Кластер "Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина" сформирован в 2011 году. В настоящее время в него входит более 60 предприятий. К 2020 году он ставит задачу войти в тройку крупнейших фармацевтических кластеров России по доле рынка и занять 10-12% рынка.