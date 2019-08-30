СМИ: протесты в Гонконге привели к проблемам на рынке занятости

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Затянувшиеся протесты и уличные беспорядки в Гонконге привели к возникновению проблем на рынке занятости этого специального административного района. Как сообщила в пятницу газета China Daily, до трети гонконгских компаний существенно замедлили процесс найма нового персонала.

По ее данным, порядка 10% иностранных предприятий, базирующихся в Гонконге, и вовсе временно прекратили принимать людей на работу. Как отмечают местные эксперты, чье мнение приводит издание, руководство некоторых транснациональных компаний считает, что отправка сотрудников на работу в Гонконг "связана с политическими рисками" и в случае, если неблагоприятная ситуация затянется, "некоторые должности могут быть перенесены в другие страны и регионы".

В то же время обозреватели газеты считают, что обстановка может нормализоваться, однако для этого необходимы усилия властей, которым предстоит решить давно назревшие проблемы специального административного района, в частности урегулировать цены на очень дорогую недвижимость и реализовать программу по сокращению разрыва в доходах между разными социальными группами населения. Как отмечают авторы издания, некоторые гонконгские работодатели прогнозируют, что для стабилизации рынка занятости Гонконгу потребуется "не менее полугода с момента, когда правительство наконец сумеет решить проблему общественных волнений".

С 9 июня в Гонконге продолжаются массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.