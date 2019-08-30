Лимаренко: обновленная ж/д дорога - важный шаг к прокладке моста с Сахалина на материк

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал запуск обновленной железнодорой дороги на Сахалине важным шагом на пути строительства мостового перехода с острова на материк.

В пятницу в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония открытия обновленной железной дороги. Проведен демонстрационный запуск первых российских рельсовых автобусов, которые начнут курсировать по графику с 1 сентября.

"Мы считаем, что переход будет на материк, будет железнодорожный мост. То, что делается сейчас [комплексное переустройство железной дороги в регионе с колеи шириной 1067 мм на общероссийский стандарт 1520 мм] - логический ход перед этим важным историческим событием [строительством мостового перехода между Сахалином и материком]", - сказал Лимаренко журналистам.

Комплексное переустройство железной дороги в регионе ведется с 2003 года. В июне завершился первый этап реконструкции инфраструктуры на участке Холмск - Арсентьевка - Взморье протяженностью 161 км. Первый пассажирский поезд по так называемой широкой колее отправился со станции Холмск 15 июня. Тогда же начался второй этап реконструкции на участке Тихая - Поронайск протяженностью 159 км. Завершить обновление колеи планируется в 2020 году.