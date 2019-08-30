Польша, США и Украина подпишут в Варшаве соглашение о безопасности поставок газа

ВАРШАВА, 30 августа. /ТАСС/. Представители правительств Польши, США и Украины в субботу подпишут в Варшаве "соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа". Об этом сообщило в пятницу бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

"Документ подпишут Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе", - информировали польские власти.

Сообщается также, что делегации Польши и США обсудят в Варшаве "прогресс в двустороннем сотрудничестве в области ядерной энергетики, кибербезопасности, ископаемого топлива и энергетической инфраструктуры".

В четверг польская энергетическая компания PGNiG информировала о том, что Польша будет продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ (СПГ), который республика закупает у США. Первая такая договоренность уже достигнута с Энергетической компанией Украины. В ноябре 2019 года танкер из США прибудет на терминал в Свиноуйсьце, после чего СПГ будет регазифицирован и передан по польской системе передачи газа на Украину через пункт в Германовице.

Существующий в Польше газопорт в Свиноуйсьце позволяет стране получать СПГ морским путем, купленный в любой точке мира. Эксплуатация терминала началась в конце 2015 года. Пока на постоянной основе республика в небольших объемах приобретает СПГ у Катара и США. За время работы газопорт принял почти 70 танкеров с СПГ. До конца 2021 года планируется увеличить возможности регазификации на терминале с 5 млрд до 7,5 млрд кубометров в год.