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Росгвардия берет под охрану первую в мире плавучую АЭС на Чукотке

Виктор Золотов заявил, что уже закончены все необходимые мероприятия по комплектованию и обучению личного состава подразделения и оборудованию объекта современными системами безопасности

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Росгвардия в сентябре этого года возьмет под охрану первый и единственный в мире плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", который находится на Чукотке. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.

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"С сентября на Чукотке сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии будет взят под охрану первый и единственный на сегодняшний день в мире плавучий энергоблок "Академик Ломоносов". На сегодняшний день закончены все необходимые мероприятия по комплектованию и обучению личного состава подразделения, оборудованию объекта современными системами безопасности", - сказал он.

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе ПАТЭС и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный и первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

Теги
РоссияЗолотов, Виктор ВасильевичЧукотский автономный округ
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