Совет директоров "Газпрома" одобрил ликвидацию оператора проекта "Штокман СПГ"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 28 августа одобрил ликвидацию компании Shtokman Development AG, которая должна была стать оператором проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) на базе Штокмановского месторождения ("Штокман СПГ"). Об этом говорится в сообщении компании.

Совет директоров согласовал прекращение участия ПАО "Газпром" в компании Shtokman Development AG в связи с ее ликвидацией, а также позицию ПАО "Газпром" по голосованию его представителей в органах управления компании Shtokman Development AG за ликвидацию компании Shtokman Development AG.

Проект по производству СПГ на ресурсной базе Штокмановского месторождения (с запасами 38 трлн куб. м газа) предусматривал строительство завода мощностью 7,5 млн тонн в год. Принять окончательное инвестиционное решение первоначально планировалось в 2009 году, начать добычу газа - в 2013 году, а запустить завод - в 2014 году. Проект оценивался в $15 млрд.

Оператором проекта должна была стать компания Shtokman Development, в которой 51% принадлежал "Газпрому", 25% - французской Total и еще 24% - норвежской StatoilHydro. Однако из-за глобального кризиса и падения цен на нефть проект пришлось отложить - начало добычи было перенесено на 2016 год, а ввод в эксплуатацию СПГ-завода - на 2017 год. Из-за сланцевой революции проект лишился и потенциального рынка сбыта: по данным международной консалтинговой компании PwC, за 2009-2013 годы США сократили импорт СПГ в 4,7 раза. Как следствие, инвестиционное решение по проекту так и не было принято, и "Газпром" был вынужден от него на неопределенное время отказаться.

Минэнерго РФ считает возможным реализовать СПГ-проект на базе Штокмановского месторождения к 2035 году.