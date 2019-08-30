"Ведомости": власти планируют соединить скоростной трассой Краснодар и Крымский мост

МОСКВА. 30 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ, Росавтодор и госкомпания "Автодор" обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар и Крымский мост, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

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Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги: одна из них через Крымск и Джигинку, вторая и основная - А-289 протяженностью 150 км - идет от Краснодара в Славянск-на-Кубани и поселок Темрюк.

Стоимость строительства 1 км новой дороги пока оценивают в 1 млрд рублей с сопутствующими работами и оформлением земельных участков, сообщил изданию источник в "Автодоре".

Точный маршрут трассы, которая будет построена по госзаказу, пока не определен. Планируется, что новая дорога начнется около Темрюка, пройдет южнее трассы А-289, ближе к Крымску. "Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290. Завершить работы планируется в 2022 г." - говорится в публикации.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему завершится до конца 2019 года.