Титов просит Генпрокуратуру не добиваться ареста нового фигуранта "лондонского списка"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов просит Генпрокуратуру не применять меры пресечения, связанные с ограничением свободы, в отношении 55-го фигуранта "лондонского списка" Александра Аравского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"В официальном письме на имя заместителя генерального прокурора омбудсмен обратился с просьбой не применять в отношении Александра Аравского, директора колхоза "Племенное" Смоленской области, меры пресечения, связанные с ограничением свободы", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас бизнесмен находится в Израиле. Как отметили в пресс-службе уполномоченного, Аравский готов добровольно явиться в следственные органы РФ для объективного расследования.

С 2003 по 2018 годы колхоз, возглавляемый Аравским, был крупным, успешным сельхозпредприятием Смоленской области, регулярно получал государственные субсидии, отчитывался за них, выполнял целевые показатели. В 2018 году в колхозе заметили неверные кадастровые номера участков, на которые выделялись субсидии, и обратились к властям с просьбой исправить. "В это же время директор предприятия Александр Аравский уезжает в Израиль на лечение. Через два месяца на колхоз заводят уголовное дело, производят выемку документов, деятельность предприятия останавливается. Самого Аравского объявляют в розыск, хотя он не скрывался и обозначил следствию свое местонахождение", - сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Аравский обратился к Титову и сообщил, что вернул, по версии следствия якобы незаконно полученные колхозом субсидии, до предъявления ему обвинения. Он стал 55-м бизнесменом в "лондонском списке" Титова. За полтора года 9 человек из этого списка вернулись в Россию. В отношении четырех предпринимателей уголовные дела прекращены в связи с отсутствием состава преступления. В отношении 11 человек получено согласие от Генпрокуратуры на изменение меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую.