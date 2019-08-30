Гендиректор "Яндекса" считает, что сертификация беспилотных авто мешает их развитию

"Первая преграда - недостаточно быстрые темпы вывода беспилотников на дороги общего пользования. Одна из причин - сертификация, то есть, по сути, оценка технического состояния машины. Она потребуется на этапе массового внедрения технологии. На этапе тестирования мы не видим в ней необходимости", - сказала она.

По мнению Буниной, опыт США, где сертификация не требуется, в этом плане должен быть показателен. "Нам надо сделать так, как это работает, например, в США: мы делаем беспилотную машину и через два дня она уже ездит на дорогах общего пользования. Тогда мы сможем ускориться и выводить на дороги очень много беспилотников, а Россия будет успешно конкурировать с мировыми лидерами в этой области", - убеждена гендиректор "Яндекса".

В этом аспекте, по словам Буниной, важно количество беспилотников, поскольку чем их больше, тем больше данных они смогут собрать и тем умнее будет искусственный интеллект.

"Мы должны сравнивать себя с США и Китаем, с которыми мы соревнуемся. В Китае уже ездят точно не меньше 350 беспилотников, в США их больше тысячи. Значит, нужно ориентироваться на тысячи. Кто больше данных успеет собрать, кто больше километров накатает на публичных дорогах, у того и будет лучше ездить беспилотник", - объяснила она.

Со временем, считает Бунина, благодаря успешным примерам применения беспилотных технологий люди научатся не только доверять автомобилям с минимальными уровнями автономности (когда водитель в любой момент может взять управление на себя), но и будут готовы садиться в "пустые" беспилотники.

Разносторонний ИИ

При этом, уверена Бунина, большой массив данных, которые собирают беспилотники будет также способствовать повышению безопасности дорожного движения.

"Беспилотник должен собрать очень много данных, и эти данные должны собираться не на полигоне и даже не в одном конкретном месте, а во всем городе - везде, где есть свободное движение. Чем больше беспилотников, тем больше данных, тем безопаснее технология. Тут ровно как с человеком: нельзя научиться водить, если не выезжать в город. А ведь мы хотим научить наш беспилотник водить гораздо лучше человека", - подчеркнула она.

Говоря о функционале искусственного интеллекта в транспорте, Бунина подчеркнула, что технология способна не только повышать безопасность движения, но и помогать водителю верно распределять нагрузку. Гендиректор "Яндекса" привела в пример технологию, которая есть в "Яндекс.Такси" и которая советует водителю, в какой район поехать, чтобы было больше заказов. "От этого выигрывают все: и водители, которые больше зарабатывают, и пользователи, к которым машины приезжают быстрее", - отметила она.